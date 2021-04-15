Москвичам обещают июньскую погоду, но ненадолго

В четверг, 15 апреля, в Москве ожидается переменная облачность, воздух прогреется до плюс 21 градуса.

Утром в Москве было пасмурно, температура воздуха плюс 10 градусов. В течение дня ожидается теплая с прояснениями погода, вечером местами возможен слабый дождь, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. В городе будет плюс 20-22 градуса, в Подмосковье – от 18 до 23 июньского тепла.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 мм ртутного столба. Об этом рассказал ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Накануне в столице был побит рекорд 59-летней давности. Воздух прогрелся до плюс 21,5 градуса (это на 0,7 градуса выше, чем в 1962 году). Сейчас в Москве стоит погода, характерная для пустыни, а температура воздуха выше нормы на 10 градусов и соответствует показателям июня.