В столицу пришла "пустынная" погода

В Москве наблюдается погода, характерная для пустыни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что в Москве зафиксировано нисходящее движение воздуха, которое препятствует облакообразованию. Такая погода характерна для пустыни. Солнце жаркое, потому земля уже освободилась от снега и передает тепло наземному слою воздуха, сообщает ТАСС.

В среду днем, 14 апреля, относительная влажность составила 20-25 процентов. Это связано с адвекцией теплого сухого воздуха, отметил руководитель Гидрометцентра.

Роман Вильфанд пояснил, что царствующая ныне погода продержится в столице до пятницы. В этот день появится облачность, даже возможен небольшой дождь, но в целом сильных осадков не будет.

Ранее сообщалось, что в Москве побит температурный рекорд 1962 года. Столбики термометра в обед достигли 21,5 градуса тепла. Предыдущий рекорд составлял 20,8 градуса.