Летняя погода покинет Москву, но все равно будет теплее нормы

Температура воздуха в Москве побила рекорд, однако летнее тепло продлится недолго: уже вечером в четверг, 15 апреля, в регионе возможны дожди, которые подходят со стороны Черноземья.

В четверг в столичном регионе будет еще 19-21 градус тепла, а в пятницу, 16 апреля, будет уже 15-17, небо при этом затянут тучи. Ночные температуры будут держаться на уровне 7-9 градусов, а с пятницы на субботу ожидается 5-7 градусов.

Дневная температура в выходные, 17 и 18 апреля, будет держаться на уровне 10-15 градусов, по ночам – 1-6 градусов. Осадки к этому моменту закончатся, ожидается переменная облачность.

По данным Центра погоды ФОБОС, в ночное время в выходные на территории Подмосковья местами возможны даже заморозки. Однако дневная температура все еще будет выше климатической нормы.

По предварительным прогнозам, во второй половине апреля на Русской равнине ожидается засушливая погода. Во многих районах выпадет лишь около половины от положенного объема влаги. А вот самый значительный дефицит осадков ожидается в Черноземье – около 40 процентов от нормы, передает канал "Россия 1".

Как сообщалось ранее, 14 апреля температура в Москве побила рекорд 1962 года. Тогда в столице было 20,8 градуса тепла, а в минувший вторник воздух прогревался более чем до 21 градуса.