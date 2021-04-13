В Москве ожидается гроза и "похолодание" до плюс 14

Синоптики прогнозируют грозу в Москве. О первом громе в столице сообщил Центр погоды ФОБОС.

Пока что антициклон обеспечивает европейскую часть России обилием солнца и тепла. В среду, 14 апреля, будет держаться примерно такая же погода – солнечная, без осадков. Даже ночью будет 5-10 градусов тепла, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Но, согласно сообщению, с четверга, 15 апреля, в регионе начнутся грозовые дожди, станет прохладнее. К субботе, 17 апреля, "похолодает" до плюс 14 – а это почти на 4 градуса выше климатической нормы.

Самым теплым днем с начала года пока что признали вторник, 13 апреля. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в Москве в этот день поднимется до 23 градусов и, возможно, установит рекорд. Это на 10-12 градусов теплее, чем должно быть в данное время года: такая температура соответствует летним значениям.

Ранее в Росгидромете сообщили, что климат в России меняется быстрее, чем в мире. Потепление, которое наблюдают метеорологи, чревато деградацией многолетней мерзлоты, а также сокращением льда в Арктике и на Северном морском пути.