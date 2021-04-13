Климат в России теплеет быстрее, чем в мире

В России растет скорость климатических изменений.

За последние десять лет в нашей стране потеплело на 0,51 градуса Цельсия. При этом среднемировой показатель составляет 0,18 градуса. Как сообщил РИА Новости директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов, это большая скорость для глобальной температуры.

Однако нельзя быть уверенным, что тренд на ускорение потепления сохранится в дальнейшем. "Собственные колебания климата никто не отменял, но существует высокая вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать", – уточнил ученый.

По словам Катцова, изменения климата приведут к росту числа опасных природных явлений, деградации многолетней мерзлоты, сокращению льда в Арктике и на Северном морском пути.

Между тем во вторник в Москве ожидается самый теплый день с начала года. Как сообщили в Центре погоды ФОБОС, температура в городе повысится до плюс 21-23 градусов, по области – до плюс 19-24. Таким образом, ожидается температурный рекорд. Предыдущий был установлен в 2008 году (тогда было 20,4 градуса).