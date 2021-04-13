Москва установила тепловой рекорд

В Москве установлен рекорд тепла для 13 апреля. В 13:00 на главной столичной метеостанции на ВДНХ воздух прогрелся до плюс 21,2, а норма июня плюс 21,7 градуса. Температура воздуха продолжает повышаться, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец​​​.

Предыдущий рекорд дня был установлен в 2008 году (тогда было 20,4 градуса).

Начиная с четверга температура будет опускаться, пройдут дожди. К субботе, 17 апреля, "похолодает" до плюс 14 (это почти на 4 градуса выше климатической нормы).

Как сообщалось ранее, скорость климатических изменений растет в России быстрее, чем в мире. За последние десять лет в нашей стране потеплело на 0,51 градуса, а в мире – на 0,18 градуса.