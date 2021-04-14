В Москве побит температурный рекорд 59-летней давности

В Москве побит температурный рекорд 1962 года. Столбики термометров достигли отметки в 21,5 градуса тепла. Об этом рассказал специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Обновление рекорда уже анонсировалось. Предполагалось, что воздух в Москве прогреется до 21-23 градусов тепла. В 1962 году в этот день было зафиксировано +20,8 градуса.

Погода в столице радует солнцем и теплом уже не первый день. При этом синоптики предупреждают: летняя погода покинет Москву. В четверг вечером, 15 апреля, возможны дожди.