Тепло в Москве бьет рекорд 1962 года

В течение дня метеорологические условия в столичном регионе будут определяться западной периферией антициклона. Ожидается облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.

Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в Москве воздух прогреется до +21, +23, в Подмосковье – до +19, +24 градусов – что на 12 градусов выше положенной климатической нормы и соответствует июню.

Кроме того, падет температурный рекорд 1962 года, когда 14 апреля было зафиксировано +20,8 градусов.

Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм ртутного столба.