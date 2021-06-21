Москвичей ждет аномальная жара

Из-за рекордной жары в Москве и области до вечера вторника продлен "оранжевый" уровень опасности. Это говорит о том, что сохраняется вероятность стихийных бедствий и ущерба.

Синоптики ждут на этой неделе в столице температурных рекордов. Возможно, будет установлен абсолютный максимум всего июня с 1901 года, тогда он был +34,7 градуса.

21 июня в Москве малооблачно, без осадков. К 8 утра воздух прогрелся до 24 градусов.

Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в течение дня метеорологические условия по-прежнему будут определяться антициклоном, поэтому сохранится небольшая облачность, осадки исключены.

Южный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

В столице днем воздух прогреется от +31 до +33, в Подмосковье +29, +34 – это на 10-15 градусов выше климатической нормы.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм ртутного столба.