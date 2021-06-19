Москва: самый жаркий день и "оранжевая" опасность

19 июня в Москве стало самым жарким днем с начала лета: к 16 часам столбики термометров в городе поднялись до отметки плюс 29,1 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

"Это самый высокий показатель с начала лета", – приводит слова синоптика РИА Новости.

Между тем Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе на воскресенье, 20 июня, до предпоследнего, "оранжевого". Предупреждение сделано в связи с аномальной жарой – в городе ожидается 30-32 градуса выше нуля. Оно действует на период с 12 до 20 часов воскресенья.

"Оранжевый" уровень погодной опасности означает, что существует вероятность возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба.

По данным Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье прогностические значения ультрафиолетового индекса будут достигать интервала 6-8. В этой связи синоптики напомнили, что не стоит находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня, и следует позаботиться о защите кожи и глаз, пишет "Интерфакс".