"Оранжевое" лето: в Москве ожидается +32

"Оранжевый" уровень опасности действует в Москве из-за жары. Сегодня по прогнозам ожидается до +32 градусов. Дневные показания термометров будут близки к абсолютным максимумам за всю историю метеонаблюдений, передает телеканал "Россия 24".

Такая погода установилась в столичном регионе как минимум на ближайшую неделю. Врачи предупреждают об угрозах здоровью. Лучше не находиться под палящим солнцем, чтобы не получить тепловой удар, пить много воды и по возможности отказаться от тяжелой пищи и напитков.