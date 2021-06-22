Жара в Москве побьет рекорд 1917 года

22 июня на улице ясно, ранним утром температура воздуха составила +25 градусов.

Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в течение дня метеоусловия в столичном регионе по-прежнему будут определяться антициклоном, поэтому сохранится небольшая облачность.

Осадков не ожидается, ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

В Москве в таких условиях воздух прогреется от +32 до +35 градусов, в Подмосковье +30, +35, что на 12-14 градусов выше климатической нормы.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм ртутного столба.