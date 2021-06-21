Жара в Москве продержится еще неделю

Столица тает в африканском зное. До 32 жары – температурные рамки июньского Каира, говорят синоптики.

На пляжах Москвы сегодня, как в Сочи – очереди за мороженым, кукурузой и шашлыком. А Большой Дзержинский карьер в Подмосковье уже называют "местной Турцией". И пейзажи чем-то похожи, и ажиотаж привычный.

Аэрация на дорогах Москвы теперь со спецэффектами. Коммунальщикам с собой даже радугу прихватить удаётся. Дорожное полотно они стараются охлаждать каждые три часа, чтобы асфальт не деформировался из-за прямых солнечных лучей и аномальных температур. В столице оранжевый уровень погодной опасности. И это только первый этап температурных рекордов.

"Так, например, в Москве ожидается 5-6 температурных рекордов дня и высока вероятность того, что будет установлен ещё и абсолютный максимум всего июня, который держится с далекого 1901 года с температурой воздуха +34,7", – отметил Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды "Фобос".

Так же жарко, как и 120 лет назад. Москвичи и гости столицы пережидают самые знойные часы в тени – на социальной дистанции. Перегрев не опаснее ковида, но приятного мало.

"Солнце мощный источник энергии, который может привести к солнечному и тепловому удару. Максимально светлая одежда, наличие головного убора обязательно. Вода. Жидкость нужно всегда потреблять. В летний период гораздо больше, чем в зимний. Потому что обезвоживание это загущение крови, головокружения, потеря сознания", – предупреждает Роман Пиямов кандидат медицинских наук, руководитель клиники.

А вот от приема витамина Д сейчас вполне можно отказаться. Его и так предостаточно, добавляют врачи. На действие вакцины от ковида пребывание на солнце никак не повлияет, отмечают в центре имени Гамалеи. Но организм лучше не перенапрягать.

"Надо после вакцинации не перегреваться, как и любому другому человеку, и вести разумный образ жизни. Марафон не бегать, два километра не проплывать. Чтобы не доводить себя до глюкозного истощения", – поясняет Александр Гинцбург директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАН.

Пока на европейской территории страны жара, за Уралом и в Южной Сибири – мощнейшее арктическое вторжение, после тридцатиградусного зноя плюс пятнадцать и прохладно. Такие температурные качели, по мнению учёных, свидетельство постепенно меняющегося климата.

"Если говорить о погодных нормах Европы и России, ранее они определялись западно-восточным переносом воздушных масс, то есть, воздух двигался с берегов Атлантики постепенно вглубь континента. Сейчас мы сталкиваться с более активными формами развития меридиональных форм циркуляции, то есть, когда воздух движется не вдоль круга широты, а вдоль меридиана, или с юга на север или с севера на юг. И поскольку такие вторжения стали происходить чаще, мы все вообще начинаем сталкиваться с экстремальными потеплениями или с экстремальными похолоданиями", – отметил Вадим Заводченков, ведущий специалист центра погоды "Фобос".

Африканский зной в столице продержится всю следующую неделю. Даже ночами – выше 20. Воздух слегка остынет в начале июля. Но потом опять повышение. С такими температурами, кажется, можно и без курортов обойтись.