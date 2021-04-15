Циклоническая депрессия с Украины: в Москву идут первые грозы

В Москву идут первые весенние грозы, сообщил в Instagram ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, все условия в атмосфере сейчас способствуют образованию мощных конвективных облаков.

"В условиях высокой энергии неустойчивости атмосферы с 70-процентной вероятностью кучевые облака кое-где будут переходить в мощно-кучевые и кучево-дождевые, и даже оказаться в предгрозовом состоянии", – сообщил синоптик.

По его прогнозам, слабые очаговые грозы могут прогреметь днем в пятницу, 16 апреля, в юго-западных, западных и северо-западных районах Москвы.

"В Подмосковье гром могут услышать жители Подольского, Одинцовского, Звенигородского, Наро-Фоминского, Красногорского и Химкинского районов", – добавил Тишковец.

Пока что в столичном регионе облачно. В течение ближайших суток погода здесь будет определяться теплым сектором циклонической депрессии, надвигающейся со стороны Украины. Поэтому 15 апреля в регионе возможны лишь небольшие прояснения, к вечеру местами может пройти слабый дождь. Ветер дует северо-восточный, плотный, скоростью 4-6 метра в секунду. Впрочем, это не помешает столбикам термометров подняться до 20-22 градусов (а по области – до 23). Это аномально высокие значения для апреля, они соответствуют климатической номе июня. Атмосферное давление при этом составит 749 миллиметров ртутного столба.

14 апреля стало известно, что температура воздуха в Москве побила рекорд 59-летней давности. Так тепло в столице в этот день было только в 1962 году.