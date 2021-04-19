Погода в Москве: "похолодание" до апрельской нормы и осадки

Осадки в европейской части России в ближайшие дни могут переходить в снег, предупредили в Гидрометцентре. Надолго ли в регион придет похолодание? Об этом в эфире канала "Россия 24" рассказала ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк.

По словам синоптика, похолодание ожидается существенное – до апрельской нормы.

"А вот по осадкам прежде всего обращаю внимание не на фазы, а на количество, – отметила Волосюк. – По данным метеолокаторов, сегодня гряды дождевых облаков отмечаются в южной половине Европейской России. На данный момент наиболее плотные скопления находятся в южном регионе, в Черноземье и на юго-востоке Центрального района, там, где располагаются атмосферные фронты циклона".

В дальнейшем этот вихрь двинется из Приазовья к северу-северо-западу, в середине недели он достигнет Валдая. Связанная с ним зона осадков в среду, 21 апреля, накроет обширную территорию от Санкт-Петербурга до Средней Волги и Кавказа. Наиболее сильные осадки – до трети месячной нормы или порядка 15 миллиметров – ожидаются в Центральной России.

В Москве в понедельник, 19 апреля, без осадков, воздух прогреется до 13 градусов выше нуля. Ночь обещает стать довольно теплой с температурой плюс 5. Но уже со вторника в столичном регионе начнутся дожди, температура воздуха не превысит 10 градусов. В среду дожди усилятся и могут принести трехдневное количество влаги за день. Во второй половине недели погода улучшится, и в пятницу потеплеет до плюс 18 – это на 5 градусов выше обычного. Но в выходные снова зарядят дожди и станет прохладнее.