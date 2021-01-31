В Санкт-Петербурге закрыт доступ на Дворцовую площадь

В Санкт-Петербурге в воскресенье закрыт доступ на Дворцовую площадь. На Невском проспекте и у арки Главного штаба дежурят полицейские и спецтехника. Перед несанкционированной акцией сторонников Алексея Навального центр город охраняют усиленные патрули.

Ранее несколько десятков жителей Красноярска собрались на Площади мира. Акция прошла мирно, часть участников водила хоровод и пела песни. После завершения мероприятия несколько активистов были задержаны полицией.

В Якутске полиция задержала 14 из 25 собравшихся на оппозиционный митинг на площади Дружбы. В воскресенье в городе – минус 40 градусов. Несанкционированная акция​ прошла быстро.

В Петропавловске-Камчатском на площадь имени Ленина вышли 30 человек, пишет РИА Новости. Акция продлилась 1,5 часа. Девять участников привлечены к ответственности за "нарушение установленного порядка проведения собрания".

В Благовещенске на заявленную акцию в поддержку Навального не пришел никто.

23 января в России уже проходили несогласованные митинги. Часть из них закончились потасовками участников с полицейскими. Несколько тысяч человек были задержаны. Возбуждены уголовные дела.

Генпрокуратура и МВД напоминают об ответственности за участие в несогласованных акциях, особенно в условиях пандемии.