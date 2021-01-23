Несогласованная акция в Москве закончилась, центр города опустел

Несанкционированная акция в Москве поздним вечером 23 января наконец-то завершилась.

Все площади и улицы, где собирались протестующие, опустели, однако в районе Тверской улицы и СИЗО "Матросская Тишина" пока сохраняются повышенные меры безопасности. В районе рядом со следственным изолятором, где были зафиксированы последние стычки между силовиками и протестующими, тихо, манифестанты разошлись.

По данным столичного главка МВД России, в несогласованной акции на Пушкинской площади участвовали около 4000 человек. В Общественной наблюдательной комиссии сообщили о порядка 600 задержанных. В результате столкновений есть пострадавшие с обеих сторон, пишет ТАСС.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова ранее сообщила, что в ходе несогласованной акции было задержано около 70 детей и подростков. Самому младшему из них 9 лет. Многие дети уже переданы родителям и отправились домой.