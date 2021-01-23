Задержанного на Пушкинской площади ребенка передали родителям

Несовершеннолетний, задержанный на Пушкинской площади в Москве, уже передан родителям. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

О задержании 14-летнего мальчика в ходе несогласованных акций в столице сообщилось в соцсетях. Детали выясняются, рассказала детский омбудсмен.

По словам Кузнецовой, на видео видны грубые действия по отношению к несовершеннолетнему со стороны полицейского. Выяснилось, что они были предприняты с целью вывести его за периметр для безопасности. По предварительной информации, несовершеннолетнего уже передали родителям, передает "Интерфакс".

Не обошлось без задержаний и во Владивостоке, где детей "выстраивали живой цепью", а также в Южно-Сахалинске, отметила Кузнецова. Пятеро задержанных подростков уже переданы родителям, решается вопрос с остальными задержанными, чьи родители проживают в других городах.

Ранее МВД России и Генпрокуратура предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в столице и других российских городах 23 января. Акции, которые расцениваются как провокации и угроза общественному порядку, будут "немедленно пресекаться".