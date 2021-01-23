Детский омбудсмен обвинила протестующих в подлости

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что на несанкционированной акции во Владивостоке 23 января живой цепью перед митингующими стоят дети. "Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?" – написала она в Facebook.

"Теперь я знаю все о человеческой подлости", – добавила омбудсмен.

Со своей стороны, председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко заявил, что родительскому сообществу удалось не допустить массового участия несовершеннолетних в несогласованных акциях.

"Подростки, безусловно, есть, но их мало, и по тем видео, которые мне присылают, сотрудники полиции проводят профилактические беседы, дети идут домой. Активных силовых действий я пока не видел в отношении молодых людей", – приводит слова Рыбальченко РИА Новости.

Задержания на акциях на Дальнем Востоке, по его информации, спровоцировали сами протестующие. Представитель Общественной палаты назвал ответные действия полицейских вынужденными.

Рыбальченко добавил, что не может назвать нынешние протесты массовыми, и напомнил об осенних акциях в Хабаровске, проходивших после ареста губернатора Сергея Фургала.

На Дальнем Востоке в организованных сторонниками Алексея Навального несанкционированных акциях 23 января приняли участие сотни человек. Несколько человек были задержаны за нарушения порядка.