Второй подозреваемый в нападении на полицейского задержан в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали второго подозреваемого в насилии в отношении полицейского во время несанкционированной акции. Об этом сообщили представители пресс-службы управления СК города.

Ранее по подозрению в нападении был задержан 32-летний уроженец Архангельска, напоминает РИА Новости.

Как отмечается, второй подозреваемый в совершении указанного преступления – мужчина 1989 года рождения, уроженец Архангельской области. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий его задержали следователи и сотрудники регионального управления МВД России.

В воскресенье, 31 января, в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудников полиции во время несанкционированной акции, проходившей на Сенной площади.

31 января в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов Российской Федерации прошли несогласованные акции протеста. Они сопровождались задержаниями митингующих.

23 января в городах России также проходили несогласованные акции, которые переросли в столкновения с силовиками. Все завершилось задержанием нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом COVID-19.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал организаторов акций провокаторами. Глава государства Владимир Путин подчеркнул: у всех наших граждан есть право выражать свое мнение, но все, выходящее за рамки закона, "не просто контрпродуктивно, а опасно", добавив, что тем более ни в коем случае нельзя "выталкивать вперед несовершеннолетних".