Задержан мужчина, напавший на полицейских в Петербурге. Видео

Сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего уроженца Архангельской области, ударившего полицейских во время несанкционированной акции в Санкт-Петербурге.

По данным Следственного комитета, в минувшую субботу, 23 января, Николай Девятый ударил выскочил на проезжую часть и ударил инспектора ДПС, который сделал ему замечание за нарушение общественного порядка.

После этого подозреваемый убежал и нанес еще один удара коллеге правоохранителю, который начал преследование злоумышленника. Затем мужчина скрылся среди участников запрещенного мероприятия.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.