Участник несанкционированной акции напал на полицейского в Петербурге. Видео

Очевидец запечатлел на видео момент нападения на сотрудника правоохранительных органов, обеспечивавшего порядок во время несанкционированной акции, проходившей в субботу, 23 января, в Санкт-Петербурге.

По предварительным данным, инспектор ДПС устанавливал дорожные заграждения в районе Сенатской площади в центре города.

В этот момент один из участников запрещенного оппозиционного мероприятия подошел к стражу порядка и после непродолжительной беседы нанес ему удар в лицо.

Пострадавший полицейский упал на асфальт, а его напарник оперативно оттеснил агрессора. О характере травм, полученных правоохранителем, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что на Пушкинской площади в Москве пострадал сотрудник ОМОН.