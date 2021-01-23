В центре Москвы митингующие стащили со столба и избили своего противника. Видео

Очевидец снял на видео расправу над мужчиной, произошедшую во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве.

На записи видно, как участники запрещенного митинга стащили со столба своего политического оппонента. По предварительным данным, агрессия в его отношении была вызвана тем, что митингующим не понравилось содержание плаката, который он держал в руках.

После этого сразу несколько человек принялись избивать жертву, лежавшую на земле. Отдельные свидетели происходящего сумели вмешаться и остановить экзекуцию.

Ранее стало известно, что один из протестующих напал на полицейского в Санкт-Петербурге – этот момент сняли на видео.

В правоохранительных органах уже заявили, что не оставят без внимания случаи нарушения общественного порядка и уличного насилия.