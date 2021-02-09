Задержан мужчина, напавший на силовика во время несанкционированной акции

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, обвиняемого в нападении на силовика во время несанкционированной акции, проходившей в Москве 23 января.

По данным Следственного комитета, озвученным во вторник, 9 февраля, в районе Страстного бульвара задержанный нанес несколько ударов сотруднику полиции, который участвовал в обеспечении общественного порядка. Этот момент попал на видео.

В настоящее время в отношении мужчины 1992 года рождения возбуждено дело по статье о применения насилия в отношении представителя власти. В ближайшее время следствие планирует выступить с ходатайством о его заключении под стражу.

Напомним, что недавно в ряде российских городов состоялись несанкционированные акции в ходе которых были отмечены случаи нападения на стражей порядка. Часть подозреваемых в совершении этих преступлений уже задержана, теперь им грозит уголовная ответственность.