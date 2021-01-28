Напавшего на силовиков чеченца допрашивают как обвиняемого

20-летнему выходцу из Чечни Сайд-Мухаммаду Джумаеву, напавшему на силовиков на несанкционированной акции в Москве, предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Москве.

"Накануне фигуранту было заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск, – уточнили в управлении. – Молодой человек 2000 года рождения задержан, допрашивается в качестве обвиняемого".

Следователи отмечают, что молодой человек подозревается еще в двух подобных эпизодах преступления. Следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемого.

Имя молодого человека в сообщении не указыается, но источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о Джумаеве.

Тем временем источник РИА Новости сообщил, что задержанный признал вину.

Ранее 28 января стало известно, что молодого человека задержали в Псковской области. По некоторым данным, он пытался перебраться через российскую границу.

23 января в Москве прошла несанкционированная массовая акция. Участвовавший в ней Джумаев, по версии следствия, бросился на сотрудников полиции и Росгвардии и нанес им множество ударов руками и ногами. Драка попала на видео, которое быстро распространилось в интернете после акции.