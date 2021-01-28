Задержан устроивший драку с бойцами ОМОНа в центре Москвы

Устроившего потасовку с бойцами ОМОНа на Пушкинской площади в Москве Сайд-Мухамада Джумаева задержали после четырех дней поисков. Двадцатилетнего подозреваемого, как сообщает источник "Интерфакса", поймали в Псковской области, где проживает его мать.

Драка с сотрудниками Росгвардии произошла днем 23 января во время несогласованной акции протеста в Москве. Уроженец Чечни Джумаев позже через родственников пояснил, что его спровоцировали на конфликт с правоохранителями. В понедельник к молодому человеку обратился депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов, предложивший ему добровольно сдаться.

Подозреваемого, по некоторым данным, задержали в квартире его матери под Псковом. Сейчас его везут на допрос в Москву.