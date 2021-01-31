В Москве и Питере задержали напавших на росгвардейцев

Около метро "Братиславская" на юго-западе Москвы задержан мужчина, вооруженный ножом. Он угрожал прохожим. Также злоумышленник пытался напасть на водителя снегоуборочной машины.

Водитель сообщил об инциденте сотрудникам Росгвардии, которые приняли меры к задержанию вооруженного мужчины. Тот оказал сопротивление и попытался ударить ножом одного росгвардейца, передает РИА Новости.

Нападавший оказался уроженцем Грузии 1980 года рождения. Он отправлен в полицию для дальнейшего разбирательства.

В Петербурге другой злоумышленник напал на бойца ОМОНа и как минимум два раза ударил его в голову кулаком. ЧП произошло во время проведения несанкционированного митинга. Росгвардейцу причинены физическая боль и телесные повреждения.

Решается вопрос об аресте мужчины и предъявлении ему обвинения. Возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти", идет расследование инцидента.