Столичный ОМОН обезвредил агрессивного "бейсболиста"

Сотрудники Росгвардии задержали молодого мужчину, который напал на них с бейсбольной битой в центре Москвы.

Инцидент случился на Комсомольской площади около метро во время несанкционированной акции. По словам очевидцев, в какой-то момент молодой человек достал из-под куртки биту, подошел к стоявшим в оцеплении силовикам и замахнулся. Омоновцы быстро обезвредили нападавшего.

Он задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьеь об угрозе или применении насилия в отношении представителей власти, пишет "Интерфакс".

Еще как минимум двое мужчин были задержаны в ходе несогласованной акции на Краснопрудной улице. Они отказывались идти с сотрудниками ОМОН добровольно, сопротивлялись задержанию, падая на асфальт и хватая силовиков за ноги. Причина задержания неизвестна, отмечает РИА Новости.

Ранее сотрудники правоохранительных органов и неравнодушные очевидцы пришли на помощь человеку, устроившему попытку самосожжения в районе Пушкинской площади.