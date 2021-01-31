Полицейские и прохожие спасли человека, устроившего самосожжение в центре Москвы

Сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающие правопорядок во время несанкционированной акции в Москве, и неравнодушные очевидцы пришли на помощь человеку, устроившему попытку самосожжения.

Известно, что ЧП произошло в районе Пушкинской площади. По предварительным данным, пострадавший остался жив и его экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Официальной информации о мотивах, которые могли толкнуть человека на совершение такого поступка, пока нет.

При этом ТАСС, со ссылкой на источник в экстренных службах, отмечает, что у мужчины были проблемы с долгами и разделом имущества, и его публичный акт не связан с митингами, проходящими в столице в это воскресенье.