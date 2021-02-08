Умер мужчина, устроивший попытку самосожжения в центре Москвы

В больнице скончался человек, получивший серьезные ожоги в результате попытки самосожжения в центре Москвы, об этом стало известно в понедельник, 8 февраля.

Напомним, что 31 января в районе Пушкинской площади прохожие и полицейские потушили горящего мужчину. Этот момент снял на видео один из очевидцев.

После этого пострадавший был передан прибывшей бригаде скорой медицинского помощи, которая доставила его в больницу в тяжелом состоянии.

По данным, озвученным пресс-службой столичного ГУ МВД России, причиной такого поступка стали "личные имущественные отношения".