При пожаре в московской квартире погиб мужчина и пострадали четверо детей

Возгорание, причины которого сейчас выясняются, возникло на пятом этаже жилого дома на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного ГУ МЧС.

Пожар, в доме №52, корпус 2 на улице Народного Ополчения начался 9 февраля около 19:00. В горевшей квартире погиб мужчина. Бригада скорой помощи, прибывшая на место, пыталась его реанимировать, но спасти пострадавшего не удалось.

Четверо детей от 3 до 6 лет, находившихся в квартире, госпитализированы. Они смогли эвакуироваться самостоятельно. Вместе с детьми место происшествия успела покинуть женщина. Об их состоянии пока не сообщается. В 19:24 пожар был потушен. Причины возгорания устанавливаются.