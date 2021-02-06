Выросло количество погибших при пожаре в Новой Москве, среди жертв – дети

В пресс-службе МЧС России уточнили количество пострадавших в результате серьезного пожара, произошедшего днем в субботу, 6 февраля, в поселке Мосрентген в Новой Москве.

По данным ведомства, во время ЧП пострадали 17 человек, трое из них скончались. Среди погибших – двое детей

Как сообщалось ранее, огонь возник в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома. Вскоре пламя охватило балконы с третьего по девятый этажи.

Часть пострадавших была эвакуирована вертолетами санитарной авиация – об этом сообщают очевидцы, находившиеся на месте ЧП.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту трагедии. В ведомстве отметили, что рассматривают различные варианты возгорания, в том числе – неисправность электропроводки.