Люди прыгали из окон: названа причина страшного пожара в московской 9-этажке

Причиной страшного пожара в Новой Москве, по предварительной версии, могла стать неисправность электропроводки. Возгорание произошло в жилом доме в поселке Мосрентген. Огонь охватил 7 этажей. Три человека, в том числе двое детей, погибли, еще 12 остаются в больницах. Многие квартиры теперь непригодны для жилья.

Как горела квартира, Алексей видел с улицы, когда возвращался домой. Документы, одежда, личные вещи – все превратилось в угли. То же самое сейчас в квартирах и на других этажах. Видно, что выгорело абсолютно все: коридор, комнаты, стены.

Пожар вспыхнул в девятиэтажке 6 февраля около 14 часов дня, когда многие были дома. Возгорание произошло в квартире на втором этаже. В тот момент там находилось 4 человека: двое детей и двое мужчин. Один из которых как раз и сообщил о пожаре.

- Вышла в коридор и увидела, что несут детей, мужчина выносил детей. Мы забрали одну девочку к себе, одну спустили в окно. Взяли сразу мокрые полотенца, воду, стали их обтирать, они были без сознания минут 40.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание. Сначала в комнате загорелся шкаф, потом балкон. После чего пламя моментально перекинулось на верхние этажи.

- Когда приехали, уже до 9 этажа огонь был. Здесь буквально 15 минут, и как спичка все загорелось!

Едким дымом был окутан весь подъезд, дышать было нечем. Людям пришлось прыгать прямо из окон.

- Мужчина с 4 этажа прямо в плавках прыгнул. Одни плавки на нем были. Прыгнул на батут, тут его начали заворачивать.

Те, кто пытался выбраться через подъезд, оказались буквально в газовой камере.

- У нашей двери лежала женщина какая-то, я не могла дверь открыть, потому что она стонала и говорила: помогите!

Бабушка и двое детей, выйдя на лестничную площадку на 9 этаже, тут же потеряли сознание. Когда девочек вытащили из подъезда, было уже поздно. Они отравились угарным газом.

"Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с пожаром, произошедшим 6 февраля в многоквартирном доме в поселке Мосрентген в Новой Москве, в ходе которого 3 человека погибли, в том числе двое малолетних. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего", – сообщила Людмила Нефедова, начальник пресс-службы прокуратуры Москвы.

Еще 12 человек были доставлены в больницу. Тех, кто остался без квартиры, расселили по гостиницам, а кто-то переехал жить к родственникам.

Сейчас в подъезде просушивают стены, чинят проводку и разбирают завалы. А вот когда начнется ремонт в сгоревших квартирах, и за чей счет он будет, пока неизвестно.