Собянин пообещал помощь пострадавшим при пожаре в Мосрентгене

Столичный градоначальник Сергей Собянин пообещал помочь всем пострадавшим в результате страшной трагедии, произошедшей в поселке Мосрентген в Новой Москве.

"Пристально разбираемся, что стало причиной ЧП. По предварительным данным, двое детей погибли. Глубокие соболезнования родным и близким погибших ... Всем пострадавшим окажем помощь.", – подчеркнул мэр.

Напомним, что днем в субботу, 6 февраля, вспыхнула квартира на втором этаже девятиэтажного дома. Вскоре огонь охватил балконы с третьего по девятый этажи.

По последним данным, в результате пожара пострадали 17 человек, трое из них скончались. Среди погибших – двое детей.

Часть травмированных была эвакуирована вертолетами санитарной авиации.

По сведениям Следственного комитета, сотрудники которого уже возбудили уголовное дело, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.