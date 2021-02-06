Трагедия в Новой Москве: дети были дома одни

Двое детей, которые погибли при пожаре в поселке Мосрентген в Новой Москве, находились дома одни, никого из взрослых в квартире не было.

По словам источника в правоохранительных органах, когда начался пожар, дым пошел на верхние этажи. Дети вышли на лестничную площадку, но там уже все было в дыму. Ребят нашли еще живыми, вынесли на улицу, передали медикам, но, к сожалению, они скончались в машине скорой помощи.

Третий погибший оказался родственником хозяев квартиры, в которой и начался пожар. Его тело нашли уже после ликвидации возгорания. Сначала предполагалось, что в пылавшей квартире никого не было, пишет ТАСС.

Пострадали 14 человек, все они – жильцы квартир, расположенных на верхних этажах. По предварительным данным, все они надышались дымом. Часть пострадавших была эвакуирована вертолетами санитарной авиации в городские больницы.

По факту пожара возбуждено уголовное дело, следствие рассматривает разные версии возгорания, в том числе неисправность электропроводки.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и заявил, что всем пострадавшим будет оказана помощь.