Погибшие дети и 12 пострадавших: страшный пожар в Новой Москве

Страшная трагедия произошла днем в субботу, 6 февраля, в поселке Мосрентген в Новой Москве.

По данным, которые приводит пресс-служба столичного управления МЧС России, на втором этаже девятиэтажного жилого дома вспыхнула квартира. Вскоре огонь охватил балконы с третьего по девятый этажи.

Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание и спасти пять человек. Известно, что медицинская помощь потребовалась 12 пострадавшим, еще двое жильцов погибли.

Как уточнили в Следственном комитете, жертвами ЧП стали дети, возбуждено уголовное дело.