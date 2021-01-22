Мужчина едва заживо не сгорел на площади в центре Минска

Милиционеры в Минске потушили поджегшего себя у Дома правительства мужчину. Пострадавшего в бессознательном состоянии доставили в больницу, у него диагностировали ожоги половины тела.

Инцидент произошел в первой половине дня 22 января на площади Независимости. Мужчина был один, никаких требований он не выдвигал. Свидетелями произошедшего стали несколько десятков человек.

Подоспевшим правоохранителям не сразу удалось потушить горящего человека. Позже его доставили в Республиканский ожоговый центр, в настоящее время мужчина находится без сознания.

На месте работают оперативники, которые пытаются установить личность и мотивы мужчины.