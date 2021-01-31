75-процентные ожоги: спасенного в центре Москвы подключили к ИВЛ

Мужчина, пытавшийся покончить собой в центре Москвы, получил 75% ожогов тела, передает ТАСС со ссылкой на неназванные источник в медицинских службах.

Ранее сообщалось, что на Тверской улице мужчина попытался совершить акт самосожжения. В МВД уточнили, что у мужчины были проблемы, связанные с разделом имущества и долгами, и эта попытка суицида никак не связана с акциями протеста. Горящего человека тушили прохожие и дежурившие неподалеку сотрудники полиции. Они помогли сбить пламя и вызвали скорую помощь.

Пострадавший с ожогами 75% кожных покровов доставлен в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Сейчас мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние пациента медики оценивают как тяжелое.

По некоторым данным, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом "хроническое бредовое расстройство".