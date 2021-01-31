Правоохранители пришли на помощь активисту, которому стало плохо

Московские полицейские помогли уложить на носилки скорой помощи мужчину, которому стало плохо на несогласованной акции, сообщает РИА Новости. Уточняется, что инцидент произошел в районе 2-й Боевской улице неподалеку от театра Романа Виктюка и СИЗО "Матросская тишина". Очевидцы рассказали, что мужчина сидел на земле и не реагировал на окружающих​​​. По словам одной из женщин он пострадал в тот момент, когда его тащили сотрудники полиции.

С прибытием "скорой" сотрудники полиции помогли погрузить мужчину на носилки и перенесли его в машину медиков.

Ранее полицейские и прохожие помогли спасти мужчину, который решил устроить акт самосожжения.