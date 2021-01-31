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Акции оппозиции 9 минут назад

31 января 2021 17:11

Правоохранители пришли на помощь активисту, которому стало плохо


AP Images

Московские полицейские помогли уложить на носилки скорой помощи мужчину, которому стало плохо на несогласованной акции, сообщает РИА Новости. Уточняется, что инцидент произошел в районе 2-й Боевской улице неподалеку от театра Романа Виктюка и СИЗО "Матросская тишина". Очевидцы рассказали, что мужчина сидел на земле и не реагировал на окружающих​​​. По словам одной из женщин он пострадал в тот момент, когда его тащили сотрудники полиции.

С прибытием "скорой" сотрудники полиции помогли погрузить мужчину на носилки и перенесли его в машину медиков.

Ранее полицейские и прохожие помогли спасти мужчину, который решил устроить акт самосожжения.

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