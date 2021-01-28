Подравшегося с росгвардейцами чеченца поймали с компасом в псковском лесу

Выходца из Чечни, подравшегося с правоохранителями на несанкционированной акции в Москве, задержали под Псковом. Как сообщает ТАСС, его везут в московское управление Следственного комитета на допрос.

"В Псковской области за драку с сотрудниками Росгвардии на несогласованной акции в центре Москвы задержан уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев", – подтвердил собеседник агентства. Уточняется, что Джумаеву грозит арест.

По данным некоторых СМИ, молодого человека задержали в лесу с двумя компасами и картой. Как пишет "МК", через Псковскую область он пытался перебраться в Латвию.

Видео, на котором запечатлено нападение Джумаева на сотрудников правоохранительных органов, разошлось по Сети после незаконной акции протеста 23 января. Молодого человека не задержали прямо во время акции, поскольку группа протестующих помогла ему скрыться. Теперь Джумаеву грозит реальный тюремный срок за применение насилия в отношении представителя власти.

Ранее к Джумаеву обратился депутат Госдумы и советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов. В видеообращении он призвал молодого человека в кратчайшие сроки сдаться властям. Парламентарий пообещал ему помощь в решении "вопроса с властями".

По официальным данным, на несанкционированную акцию в Москве пришли порядка 4 тысяч человек. Подобные мероприятия прошли и в других городах. По их итогам было возбуждено 21 уголовное дело, также ведется шесть доследственных проверок.

Акции запланированы и на 31 января. Московская прокуратура предупредила о последствиях участия в таких несанкционированных собраниях.

"Как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", – напомнили в ведомстве.