Уроженца Чечни, подравшегося с росгвардейцами, арестовали

Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев арестован на два месяца. Соответствующее решение вынес Пресненский суд Москвы.

Джумаев обвиняется в применении насилия по отношению к представителю власти. 23 января во время несанкционированной акции протеста он напал на сотрудников Росгвардии. Кадры драки разлетелись по Сети.

Ранее депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов призвал Джумаева сдаться. Взамен политик пообещал помочь в разрешении "вопроса с властями"

Джумаев стал пятым задержанным в рамках уголовных дел, которые были возбуждены после несанкционированных акций протеста в России. Сам Сайд-Мухаммад свою вину признал.