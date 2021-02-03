Кадыров раскритиковал уроженца Чечни, подравшегося с росгвардейцами

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил поступок Саида-Мухаммада Джумаева, который напал на сотрудников Росгвардии во время несанкционированной акции протеста. Государственный деятель считает, что злоумышленник своими действиями навредил чеченскому народу.

Кадыров обратил внимание на то, что ряд СМИ намеренно указывали национальность Джумаева, а это является недопустимым. Глава Чечни отметил, что будь виновник драки настоящим чеченцем, он бы так не поступил, сообщает ЧГТРК "Грозный".

Рамзан Кадыров также заявил, что в их республике никто не поддерживает Алексея Навального. По его словам, ни один уважающий себя человек не пойдет за тем, кто открыто поддерживает чуждые для нашего общества ценности.

Саид-Мухаммад Джумаев напал на росгвардейцев в ходе митинга 23 января. Он успел скрыться, но в скором времени его задержали. В настоящее время уроженец Чечни находится под арестом.