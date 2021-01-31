Милош Земан назвал Навального "российским националистом"

Чешский президент Милош Земан назвал Алексея Навального националистом, а ситуацию с ним – балаганом.

Земан отметил, что Навальный – никакой не борец за демократию. По мнению чешского лидера, человек, участвующий "в ряде националистических шествий", поддерживающий "сталинские депортации, например, чеченцев", является "российским националистом", передает РИА Новости.

"Он не должен был бы делать вид, что относится к тем политикам, которые против режима Путина. Он лишь только против Путина. А это весьма большая разница. Возможно, потому, что он сам хотел бы быть на его месте".

Ранее министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек выступил с осуждением ареста Навального и задержания некоторых участников демонстраций 23 января.

Тем временем, МИД РФ посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, заняться внутренними проблемами своих стран и уважать международное право.