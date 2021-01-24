Чехия поддерживает расширение санкций против России

Чехия выступает за расширение списка россиян, к которым применяются санкции Евросоюза. Об этом в воскресенье заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.
Ужесточение ограничительных мер Чехия связывает с арестом оппозиционера Алексея Навального.
Этот вопрос будет обсуждаться в понедельник на заседании глав МИД Евросоюза, пишет РИА Новости.
Более того, Петршичек предложил пересмотреть отношения Чехии и России в целом, включая экономические.
Ранее министр в Twitter осудил арест Навального и задержание его сторонников на акциях протеста в субботу.