Чехия поддерживает расширение санкций против России

Чехия выступает за расширение списка россиян, к которым применяются санкции Евросоюза. Об этом в воскресенье заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Ужесточение ограничительных мер Чехия связывает с арестом оппозиционера Алексея Навального.

Этот вопрос будет обсуждаться в понедельник на заседании глав МИД Евросоюза, пишет РИА Новости.

Более того, Петршичек предложил пересмотреть отношения Чехии и России в целом, включая экономические.

Ранее министр в Twitter осудил арест Навального и задержание его сторонников на акциях протеста в субботу.