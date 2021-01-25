Депутат Госдумы от Чечни обратился к юноше, дравшемуся с омоновцами

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов на своей страничке в Instagram разместил обращение к молодому жителю республики, который участвовал в потасовке с сотрудниками правоохранительных органов на несогласованной акции протеста в Москве. Видеозапись инцидента ранее была опубликована в соцсетях.

"Мы видели в социальных сетях парня-чеченца, который сопротивляется представителю власти, это преступление <…> Позиция Навального, поддерживающего однополые браки, нам не подходит и не подойдет как мусульманам и чеченцам", – указал Адам Делимханов.

По словам депутата, с отцом молодого человека уже проведена беседа. Также Делимханов призвал героя видеоролика выйти на связь, если он понимает, "что такое мужество" и "что значит быть чеченцем".

23 января во многих российских городах, в том числе в Москве, прошли несогласованные протестные акции. Выйти людей на улицы призывали сторонники Алексея Навального.

Агрессивно настроенные участники вступали в стычки с полицией, срывали шлемы с правоохранителей, кидали в них петарды, куски льда. В итоге силовики провели ряд жестких задержаний с применением спецсредств. Возбуждены уголовные дела по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти", "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "Хулиганство" УК РФ.