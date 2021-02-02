В Туле задержали молодого человека, призывавшего расправляться с полицейскими и их семьями

22-летний житель Тульской области был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ и полицейскими. Арест произошёл из-за публикации молодым человеком в социальной сети призывов к гражданам выйти на несанкционированную акцию в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального, а также применять физическое насилие против сотрудников правоохранительных органов и их семей. Об этом сообщает ГТРК "Тула" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

По данному факту проводится проверка. Против жителя Тульской области возбуждено уголовное дело.

Сам подозреваемый признался в содеянном.

"Никаких претензий к задержанию я не имею и не имел. Искренне хочу раскаяться в том, что совершил", – заметил молодой человек.

Напомним, что 23 и 31 января во многих городах России прошли несогласованные акции. Власти РФ просили граждан воздержаться от участия в шествиях, в том числе и из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в стране.