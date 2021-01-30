Житель Новосибирска задержан за призывы к массовым беспорядкам

Житель Новосибирска стал фигурантом уголовных дел по статьям о призыве к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности, об этом в субботу, 30 января, сообщили в Следственном комитете.

Сотрудники органов безопасности и регионального Центра "Э" МВД России задержали 27-летнего мужчину, который распространял в социальных сетях видео, в котором призывал устраивать погромы и нападения на правоохранителей во время несанкционированной акции, запланированной на 31 января текущего года.

Фигурант, призвавший свою вину, заключен под стражу.