Москвич-тиктокер призывал нападать на силовиков и членов их семей

В Москве задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, об этом в воскресенье, 31 января, сообщили в МВД России.

Полицейские установили, что 28 января москвич опубликовал в социальных сетях ролик, в котором он призывал брать дубинки и биты, и выходить на несанкционированные акции, где, по его мнению, следовало нападать на стражей порядка.

Помимо этого задержанный предлагал "проучить" родственников сотрудников силовых структур.

Личность подозреваемого была установлена, после чего его доставили в отдел полиции, где он принес извинения за свои слова.

Напомним, что из-за несогласованных мероприятий в центре Москвы перекрыт ряд улиц, на некоторых станциях метро ограничен вход и выход пассажиров. По последним данным, правоохранители уже задержали нескольких нарушителей общественного порядка.