Мужчина, сообщивший о бомбе на акции оппозиции, состоит на учете в ПНД

Сотрудники правоохранительных органов установили личность телефонного террориста, сообщившего о минировании места проведения несанкционированной акции оппозиции в Москве.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу столичной полиции, в субботу, 23 января, со стражами порядка связался мужчина, заявивший оператору службы 02, что "планирует привлечь большое количество граждан к несанкционированной публичной акции, а в случае ее пресечения сотрудниками полиции жестоко расправиться с ними".

Правоохранителям потребовалось около часа, чтобы вычислить звонившего. Им оказался 37-летний мужчина, который попытался объяснить оперативникам, что просто пошутил и на самом деле ничего взрывать не собирался.

Теперь в отношении "шутника", который, как выяснилось, состоит на учете в психоневрологическом диспансере, возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.