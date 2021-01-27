Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать московский супермаркет

Неадекватный гражданин зашел в супермаркет на северо-востоке столицы с пакетом и пультом дистанционного управления. Сделав вид, что в руках у него взрывное устройство, он грозился взорвать торговую точку.

Сообщение о том, что в магазине на Новодмитровской улице находится буйный покупатель, который обещает все взорвать, поступило в полицию 27 января, около 19:00, сообщает ТАСС.

Прибывшие на место стражи порядка без труда обезвредили крикуна. Оказалось, что никаких взрывных устройств или опасных предметов при нем нет. Мужчину доставили в отдел полиции.

Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительным данным, задержанный находился в неадекватном состоянии.